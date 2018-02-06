美股暴跌致使反向押注波动性投资工具面临风险--贝莱德

路透2月5日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)警告称，所谓的反向交易所交易产品(ETP)面临风险；那些原本押注市场不会重挫的金融工具在周一大幅下滑。

市场人士称，由于周一股市暴跌，投资者原本用来在平静市况下获利的最受欢迎的ETP当中，有两支面临清盘威胁。

VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN在盘后交易中暴跌84%，ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF也重摔将近79%，投资者怀疑这两只基金能否挺过这次波动率风暴。

这些产品旨在提供VIX短期期货的反向曝险，在该波动性指标上升时这类投资就会贬值，届时ETP的发行方有可能对这些证券进行清算。

目前尚不清楚发行方是否会对这些投资产品进行清算。

贝莱德未提到产品名称，但重申其长期观点，即可使市场回报翻两倍或三倍的反向和“杠杆型”ETP“并不是上市交易基金(ETF)，而且它们在压力下的表现并不像是ETF，”还称“这就是iShares不提供此类产品的原因。”

iShares是贝莱德ETF产品的品牌名称。

贝莱德还呼吁建立监管分类系统，以对杠杆型和逆向ETP进行与普通ETF进行不同的标记，以显示此类产品相关的风险。

SVXY发起商ProShare Capital Management LLC未予置评。未能立即联系到营销VelocityShares有价证券的骏利亨德森集团置评。

负责发行VelocityShares有价证券的瑞士信贷(CSGN.S)盘后股价下跌6%。(完)