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国际财经
February 23, 2018 / 12:21 AM / a day ago

贝莱德在佛州校园枪击案后对枪械生产企业发出警讯

1 分钟阅读

路透波士顿/纽约2月22日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock) (BLK.N)周四对美国枪械制造商发出警告称，在佛罗里达一所高中发生枪击案后它们的处境不再一如往常。

贝莱德表示，该公司将与武器生产商和经销商进行谈话，了解他们对这场美国历史上第二严重校园枪击案的反应。这番表态对Sturm Ruger & Company(RGR.N)和American Outdoor Brands(AOBC.O)等企业产生了压力。

贝莱德旗下管理资产超过6万亿美元，是这两家枪械生产商最大的股东。不过该基金公司并未说要从枪支企业中撤资。

贝莱德称其无法抛售指数成分股。相反，“我们会把重点放在与公司的接触，了解他们面对社会期望将作何回应，”公司发言人Ed Sweeney在电邮中谈到。

Sweeney没有谈及具体细节，比如贝莱德是否会要求武器生产商及经销商做出什么改变。

    不过，鉴于旗下管理的资产规模如此庞大，贝莱德往往是美国上市公司的大股东，因此对这些公司的政策拥有很大的潜在影响力。

    比如，根据美国监管备案文件，贝莱德分别持有Sturm Ruger和American Outdoor Brands约17%和11%的股份。这些股份大部分掌握在指数基金手中，比如规模为60亿美元的iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA.Z)。(完)

    编译 郑茵 审校 张涛

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