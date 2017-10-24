（更正）黑石、KKR等投资者在领展香港资产的竞购方入围名单中--消息

（更正：因译文有误，内文第六段改为“戴德梁行”，非“戴梁德行”）

路透香港/上海10月23日 - 三名消息人士称，以市值计亚洲最大房地产基金--领展(Link REIT)(0823.HK)将美国黑石集团(BX.N)、私募股权公司KKR(KKR.N)和一些中国投资者列入其香港零售资产的潜在竞购方入围名单中；这些待售资产估价约20亿美元。

知情消息人士称，总部位于香港的私募股权地产公司--基汇资本亦入选。领展将出售其在香港的购物中心。

其中一名消息人士称，领展的资产竞购将在11月底进行。

截至3月底，领展的资产遍及香港、北京、上海和广州；投资的物业组合包括购物中心、写字楼、停车场、鲜活市场和熟食档。

一名消息人士称，20亿美元的售价对于私募股权投资公司而言很有吸引力，因该投资组合将提供稳定的现金流。

领展在7月份表示，计划对其投资组合进行战略评估，并委托汇丰和瑞银担任财务顾问，戴德梁行担任房地产顾问。

根据其中一位消息人士，待售房产是位于香港老城区公屋社区的购物中心。

当路透联系领展时，领展发言人提及公司7月的声明，并称“战略评估正在进行，结果是否会有任何交易尚无定论”。

黑石、基汇资本、KKR、瑞银和汇丰均未发表评论。由于事关机密，消息人士不希望具名。

领展希望调整其业务模式，过去三年进行了数次资产处置和并购。

路透根据领展向交易所提交的文件计算得出，自2014年7月以来，该公司出售了包括购物中心和停车场在内的28处香港房产，交易总计119.7亿港元(15.3亿美元)。(完)