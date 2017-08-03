独家：黑石集团洽谈出售在徕卡持股--消息人士

路透法兰克福8月2日 - 消息人士指出，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)目前正在与潜在买家洽谈，出售黑石在徕卡(Leica)持有的45%股权。徕卡为知名高端相机及运动光学大厂。

消息人士称，黑石已选定一投资银行，针对徕卡拟出数项战略选择，并且已与几个潜在买家进行会谈，但目前尚未进行正式竞价程序。

黑石方面不予置评。

任何买家都将必须通过大股东奥地利考夫曼家族这关；考夫曼旗下投资公司ACM在徕卡持有55%股权，考夫曼在2011年时引入黑石，作为联合投资方。

消息人士称，徕卡今年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)料大约7,000万欧元，在出售股权交易中，估值可能达到7亿欧元左右。

佳能(7751.T)及尼康(Nikon)(7731.T)等大众市场型相机厂商目前股价为预估核心获利的7-9倍，基于徕卡相机被视为精品，黑石希望徕卡估值得到更高倍数。

徕卡的竞争对手包括德国的蔡司和奥地利的施华洛世奇光学公司(Swarovski Optik)。

消息人士称，蔡司可能对徕卡相机有兴趣，但只愿意在获得多数股权的情况下达成交易。

他们还表示，潜在的买家包括其他家族投资人，并称亚洲的光学集团和私募基金也展现出兴趣。

一位消息人士称，中国的鼎晖投资去年曾有意收购黑石集团在徕卡的股权，但并未达成交易。

中国华为在部分智能手机搭载使用徕卡镜头。

但一位消息人士称，华为不太可能有兴趣收购黑石持有的股权。

蔡司和华为不予置评，目前尚未能立即联系到鼎晖投资置评。(完)