区块链基建可为互惠基金市场节省逾26亿美元--Calastone

路透香港2月23日 - 金融科技公司兼全球基金交易网络--Calastone周五发表的研究预测，转移至基于区块链的分布式市场基础设施，有望为全球互惠基金市场节省超过26亿美元（约19亿英镑）。

该项研究覆盖全球234间遍布于英国、爱尔兰、卢森堡、香港、新加坡、台湾和澳洲的互惠基金机构。

研究指出，24%受访公司继续主要使用手动接触点（manual touchpoints）如电话和传真，平均需要15分钟手动处理订单。然而，超过80%公司同意或强烈同意与第三方提供商的联系提高了互惠基金市场的效率。亚洲市场中超过20%公司计划在未来12个月内使用自动化进行买卖盘传递。

受访的亚洲公司称，互惠基金自动化比人手处理的最大收益包括更快捷的交易程序（72%），自动化减少错误（72%）以及降低成本（60%）。

Calastone亚洲主管陈博昱指出，近年，亚洲的基金管理行业发生了巨大变化，推出了跨境基金护照、资产管理数码化以及机械人谘询等创新服务。而该公司已经看到亚洲交易流程自动化的改进，并期望资产管理行业能够实现更加自动化的交易链。

Calastone是全球最大的基金交易网络，连接众多全球领先的金融机构，每个月处理超过700万条信息和价值850亿英镑的交易。（完）