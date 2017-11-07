宝马上调今年获利预估 尽管第三季获利下滑

路透柏林11月7日 - 豪车制造商宝马(BMWG.DE)周二上调获利展望，尽管公司第三季获利受技术成本拖累而下滑，但宝马寄望市场对其新款车型的需求以及开发支出的削减能助其一臂之力。

按销量计算，宝马是全球第二大豪车生产商。公司预计税前获利将录得5-10%的增幅，之前预估为增加1-5%。

新车型将刺激需求，包括宝马全新设计的5系车和升级版的4系车。5系是宝马第二畅销的车款，升级4系在今年推出。此外经过改款后的X3运动型车(运动休旅车，SUV)也在本月上市销售。

宝马一直试图通过限制零部件复杂度来削减开发成本，公司称，仍然预计新车交付在今年将创下纪录新高。

宝马首席执行官Harald Krueger表示，宝马“秉持(自身)承诺，将我们雄心勃勃的目标进一步提升”。

但电气和自动驾驶技术方面的支出不断增加，持续打压业绩。

该公司季度税前获利下降5.9%至24.2亿欧元(28.1亿美元)，接近路透所调查银行及券商分析师预估最低端的24.1亿欧元。

7-9月当季，宝马的营业利润率从上年同期的8.5%下滑至8.3%，处于8-10%的目标区间内，但低于奥迪(NSUG.DE)的8.9%和奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)的9.2%。

宝马下调了今年的营收增长预期，预计在外汇不利因素以及政治局势动荡的作用下，核心汽车业务销售将增长1-5%，低于此前5-10%的预估增幅。(完)