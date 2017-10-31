法国巴黎银行第三季净利增长8% 受出售资产提振

路透巴黎10月31日 - 法国巴黎银行(BNPP.PA)第三季净利增长8%，出售资产及缩减成本协助抵销了在土耳其的商誉损失，以及市场相关部门的疲态。

与上年同期相较，客户活动减少且市场波动率偏低，银行业债券交易营收出现大幅下滑，同业受到重创之际法国巴黎银行也未能置身事外；上年同期因为英国退欧及美国大选导致市场动荡。

该行在一份声明中称，“法国巴黎银行公告第三季业务发展良好，因欧洲经济环境改善。”

“然而本季市场状况对于市场活动不利。”

第三季整体营收下滑1.8%至103.9亿欧元(121亿美元)，低于分析师预估的106亿欧元。营收受到不利的汇率波动打压。

固定收益交易下滑26%，逊于美国竞争对手固定收益、汇率及大宗商品业务(FICC)的平均下滑22%，不过要好于瑞银集团(UBSG.S)、德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱(BARC.L)等区域同业的平均下滑逾30%。

第三季净利为20.4亿欧元，高于分析师预估的19亿，主要受出售印度保险公司SBI Life股权的提振。

这笔帐务收益也协助抵销了土耳其事业TEB Bank的1.72亿欧元商誉损失，因土耳其里拉兑欧元较上年同期贬值了20%。(完)