法巴称美股未来数月将盘整 明年通膨料攀升

路透台北9月25日 - 法国巴黎银行财富管理周一表示，在多数资产价格均已上涨下，未来市场波动率有往上趋势。预期美国股市在未来数月将盘整，因此将股票投资评等降至中立。

该银行亚洲区董事总经理兼首席投资官Prashant Bhayani在台北举行的一场会议中并预期，依据过往经验，低失业率与低通膨不会同时共存太久，预计明年美国通膨将会向上攀升，全球主要央行货币政策料转紧。

〞目前状况与1960年类似，当时通膨处在低位，当失业率降下来后就慢慢起来。〞他说。

Prashant Bhayani认为，预计美联储明年将会升息三次，建议对政府公债持谨慎态度。但可加码持有新兴市场当地货币计价债券。

至于股市，Prashant Bhayani表示，虽然市场担心近年股价涨势凶猛的科技股，是否重演1999年科技泡沫，但目前标普科技类股指数预估本益比为19倍，相较于2000年的60倍相对健康。虽然法巴已将科技股评等调降至中立，但待短期整理结束后，仍会进场加码。

不过他也强调，对〞价值型〞股票仍持正面看法，建议买进具防御能力的高股利率股票，像是欧系银行、医疗保健等类股，维持加码评等。(完)