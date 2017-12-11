新开源拟定增收购美国生命科学公司股权 交易价格17亿元

路透上海12月11日 - 中国博爱新开源制药股份有限公司(300109.SZ)周日晚刊登公告称，拟通过增发股份收购新开源生物83.74%股权，从而间接全资拥有美国生命科学公司BioVision，标的资产交易价格为17亿元人民币。

其实，本次境外收购交易分两步进行，先由新开源制药与五位投资人共同组成的新开源生物，间接收购BioVision。12月1日，新开源生物已与BioVision拥有人签约，以2.88亿美元收购BioVision。随后新开源制药计划通过定向增发，收购新开源生物剩余股权。不过前一步交易目前尚未完成，尚需通过美国反垄断审查。

公告指出，新开源将向芜湖长谦、华融天泽、广州君泽、天津同历和赵天增发4,197.53万股股份，每次发行价格为40.5元；同时采用询价方式，向至多五名投资者定向增发股份募集9.92亿元配套资金。

其中华融天泽为华融资产管理公司(2799.HK)的孙公司，芜湖长谦是长城资产管理公司旗下公司，长城资产还拥有天津同历近半出资额。

BioVision专注于生命科学研究、尤其是与疾病相关生物分析领域相关研究工具的开发、生产和销售，产品包括生物分析试剂盒、重组蛋白、酶、抗体等。公司在2015年、2016 年以及2017年1-9月未经审计的净利润分别为591.29万美元、1,083.13万美元和919.72万美元。

新开源目前实行消费类特种化学品平台+健康医疗服务平台双平台战略，此前通过收购呵尓医疗等三家子公司，成功切入了精准医疗领域，打造了以肿瘤早期诊断、分子诊断、基因检测等为核心业务的健康医疗服务平台。收购完成后，通过将BioVision先进的技术手段与新开源的精准医疗技术平台进行整合，能够为客户提供更加全面的精准诊疗方案。

新开源自3月底开始停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报46.56元。因深交所需对重组材料事后审核，公司股票继续停牌。（完）