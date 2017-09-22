标普下调香港主权信贷评级并不反映经济实际情况--中银香港

路透香港9月22日 - 对于标准普尔周五将香港主权信贷评级从AAA调降至AA+，香港三大发钞银行之一的中银香港(2388.HK)称，有关调整并不反映香港和内地经济的实际情况，亦不认同该调整。

以下为中银香港发展规划部高级经济研究员蔡永雄的评论全文：

背靠祖国、面向世界是香港经济发展的独特优势，内地经济持续迅速发展，成为了全球第二大经济体，世界很多经济体均希望能像香港一样搭上内地经济发展的快车，内地与香港在经济贸易金融等多方面联系增强稳固了香港的优势，让香港发展为区内主要的国际金融中心，经济发展水平达到全球最前列位置，人均生产总值达43,700美元。

未来，在内地进一步对外开放下，香港将更好地担当超级联系人的角色，金融业和经济发展亦将更为受惠，如「一带一路」沿线国家的基建投资需求、两地金融市场的互联互通，以至内地企业「走出去」开展业务的机遇，企业对综合性金融服务需求日增等，均有利于香港经济长期繁荣稳定。

香港银行业资产质素一直维持于非常健康的水平，2017年6月底银行体系特定分类贷款比率为0.83%，即使近年内地相关贷款较快增长，但内地相关贷款的特定分类贷款比率也只是0.88%，香港银行业界坚守审慎的风险管理原则，择优而贷，将资产质素控制在全球较佳水平，实在无需对内地推行去杠杆可能带来的影响而对香港产生过份忧虑。

从增长周期性因素看，香港经济正处于稳步复苏和全民就业阶段。今年上半年经济实质按年增长达4.0%，创2011年以来新高，特区政府也上调了今年经济增长预测至3%-4%，失业率更跌至3.1%，达全民就业水平。

此外，香港政府财政狀况稳健，预计在2018年3月底，财政储备将约为9,520亿元，相当于本地生产总值37%，财政储备水平高居全球榜首。

最后，香港的制度优势获全球肯定，并于多个国际排名榜上占前列位置，如美国传统基金会连续23年评香港为全球最自由经济体，以及瑞士洛桑国际管理发展学院连续两年评香港为全球最具竞争力的经济体等，足以反映下调香港信贷评级是没有充足理据的。（完）