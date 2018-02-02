中行进军住房租赁市场 将为八家房企提供逾2000亿融资

路透北京2月2日 - 按资产计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周五称，将全面进军住房租赁金融市场，并与万科(000002.SZ)、碧桂园(2007.HK)、龙湖地产(0960.HK)等八家全国性房地产企业签署战略合作协议，计划提供超过2,000亿元人民币的融资规模。

中行网站新闻稿并称，该行选择人才公寓作为住房租赁金融细分市场切入点，并围绕住房租赁项目不同阶段提供全生命周期的融资服务，包括境内外发债、发行资产证券化或类REITs产品等。

“面对租售失衡、租赁供给严重不足的市场现状，中国银行重点在供给端发力，加强在公共租赁住房、商业化自持租赁住房、集体租赁住房、共有产权住房等全产品的金融合作，推动租赁住房的有效供应。”中行称。

在增量供给方面，支持新增优质租赁住房供给项目，配合土地供应增加和集体建设用地入市新政，积极开发相关产品，支持增量扩产。

存量供给方面，配合企业收购、改建大中型城市闲置和低效利用的国有厂房、商业办公用房等存量物业，对租赁住房的企业提供用于收购、改造、装修等的授信业务支持，支持存量盘活。

在提供的融资服务方面，对于尚处于开发培育期的租赁住房项目，提供对公信贷、直接投资、产业基金、境内外发债、资产证券化等全流程的融资支持；对于已成熟的租赁住房项目，发行资产证券化或类REITs产品，协助物业持有方在境内外公开市场融资，盘活优质物业项目，丰富资金退出渠道。

围绕住房租赁市场租后链条长、服务环节多、涉足机构少的运营管理现状，中行将充分发挥旗下中银投海外运营经验，引进来自新加坡、美国等全球知名运营商的管理模式，通过收购或参股方式组建运营团队，提供市场化、标准化的租赁运营和租后管理，打造独树一帜的租赁运营品牌，积极推动市场形成规范的运营管理标准和模式。

“中国银行将利用国际国内两个市场、两种资源，打通境内外资金通道和租赁住房运营服务。”新闻稿称。

当前国有大行正在加速进入住房租赁市场。去年11月建设银行(601939.SS)(0939.HK)深圳分行已与万科、恒大等房地产公司，以及比亚迪、方大集团等11家企事业单位举行住房租赁战略合作签约仪式，共推出5,481套长租房源。（完）

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