美国银行第三季获利增长15% 得益于控制成本

路透10月13日 - 美国银行(BAC.N)公布第三季获利增长15%，因美国利率升高提振消费者银行业务的表现，而且该行还实现了其成本控制目标。

美国银行股价周五在盘前交易中上涨1%左右。该行按资产计是美国第二大银行。

该行四大主要业务中，有三大业务的营收增长，其中消费者银行业务的营收增长10%。全球市场业务营收则下降，归因于交易低迷，这正在影响整个银行业。

该行还严格控制成本，其效率比(efficiency ratio)在60%，与管理层的长期目标相符。效率比指的是支出与营收的百分比。

“我们四条业务线的营收增长了4%，即便是交易方面面临挑战，”美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上调利率亦令美国银行获益，外界普遍预期美联储今年12月会再次加息。美国银行净利息收入增加9.4%至111.6亿美元。

由于存款数量较大且持有大量对利率敏感的抵押证券，美国银行严重依赖于利率上升来提高获利。

第三季非利息支出减少2.5%至131.4亿美元。美国银行正致力于到2018年将年度支出降低至530亿美元以提高获利。

截止9月30日第三季归属于普通股股东的净利升至51.2亿美元，高于上年同期的44.5亿美元。

每股盈余升至0.48美元，高于分析师预估的0.45美元。

总营收增长约1%至220.8亿美元。

经调整的交易营收下降15%，固定收益交易营收下降22%。摩根大通和花旗集团周四也都公布交易业务营收出现了下滑。(完)