今明两年中国GDP料增6.8%和6.7% 货币政策向真正中性回归--中行

路透北京11月30日 - 中国银行国际金融研究所最新表示，初步预判中国经济明年增长6.7%左右，较今年小幅回落，CPI涨幅升至2%左右，政策取向将保持稳定，货币政策将从此前的稳中偏紧向真正“不紧不松”的中性回归。

中国银行周四发布的报告称，2018年是全面贯彻十九大精神、决胜全面建成小康社会的第一年，也是政府换届之年，各方面加快发展的动力和意愿将比较强。

一方面，新兴行业将快速增长，新动能将持续增强，服务业继续较快发展；但与此同时，房地产市场调整、传统动能由强转弱、货币金融政策易紧难松、环保督查力度加大等都将对经济带来不确定性。

具体来看，他们预计明年消费、投资和出口同比增速分别为10%、7.2%和6%，而对今年的预测分别为10.2%、7.1%和7.2%，对今年GDP和CPI的预估分别为6.8%和1.6%。

中银认为支撑明年投资增速回升的因素包括，工业投资有望回升；贯彻十九大精神、新一届政府上任等政治和政策性因素有利于各地扩大投资，基建、民生、扶贫等领域投资将加大力度；服务业发展潜力依然较大；房地产投资仍获得一定支撑。

在外贸方面，中银认为下阶段中国外贸增速会有所放缓，同时又保持一定韧性。有利的方面包括全球经济复苏方兴未艾，秋季广交会显示短期订单较足，不利的方面则有先导指数回落、汇率压力显现等。

中银预计明年工业增加值会从今年的6.6%略微降至6.5%，去杠杆难以一蹴而就、房地产长效机制短期难见效、去产能持续深入推进，环保政策仍趋严，都是制约因素。

在政策上，中银指出，当前中国金融市场风险有所缓解，货币政策、宏观审慎政策和监管政策在保持大方向不变的同时，要有足够的前瞻性和灵活性，谨防因三大金融政策同时发力而导致政策“超调”。

货币政策不松不紧，“不松”意味着为防范房地产泡沫风险再度膨胀和非金融企业杠杆再度扩张，货币政策没有必要再次出台“定向降准”或者将其实施范围扩大。“不紧”意味着在外汇占款难以明显增加，美联储加息政策启动对中国跨境资金流动及国内流动性带来扰动背景下，仍将通过加大公开市场操作力度等以确保流动性基本稳定。

中银预计，央行明年会丰富逆回购工具期限，加大MLF、PSL等中长期资金投放；尽管当前中国利率上行压力加大、通胀有所抬头，但考虑到全球主要经济体货币政策正常化的外溢效应，加息或降息的可能性都较小。

中银预计2018年财政政策将延续积极的总体基调，保持3%的赤字率不变，调整优化支出结构，财政资金投入将进一步向农业、扶贫和生态环保，教育、医疗、社保等民生领域倾斜；营改增后续改革将加快推进，资源税、环境保护税、消费税、个人所得税等税收制度改革也将深入推进。

在环保问题上，中银建议要通过制度“治污”，避免环保政策因经济和政治周期而出现“运动式”变化，进而对企业经营、就业和经济发展产生过大的冲击。

中国国家统计局此前发布数据显示，前三季度中国GDP同比涨幅分别为6.9%、6.9%和6.8%，全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现。（完）