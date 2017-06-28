中行称中国可设立多层次存款准备金制度 分为法定和调控存准

路透北京6月28日 - 中国银行最新发布报告，就推动平稳去杠杆提供对策建议，提出探索存款准备金管理制度改革，设立多层次存款准备金制度，将现行准备金分为两档，第一档为准备金率在7%左右的法定存准，第二档为10%左右的调控存款准备金。

中国银行周三发布的报告建议，增设信用借贷便利，融资额度以“调控存款准备金”为上限；协调银监会批准将上述资金额度纳入流动性覆盖比率（LCR）指标的分子，视为合格优质流动性资产。

该报告称，当前，中国货币供应机制已由过去的外汇占款投放转为中期借贷便利（MLF）等新型政策工具投放。由于MLF需要质押国债等优质债券，客观上拉低了LCR等指标，造成部分商业银行“不缺流动性，但缺指标 ”的情况。

“可考虑设立多层次存款准备金制度，既有利于缓解流动性压力，又可以避免降准带来的不利影响。”报告指出。

中行建议，将现行存款准备金分为两档。第一档为“法定存款准备金”（准备金率可设为7%左右），第二档为“调控存款准备金”（准备金率可设为10%左右），允许商业银行运用第二档“调控存款准备金”作为押品向央行融资。

“当前要防止货币政策和监管强化形成的叠加效应，导致过快去杠杆，避免去杠杆政策过紧对经济金融产生负面冲击。”中行表示。

报告建议，货币政策适时微调，保持流动性的基本稳定。适时适度加大流动性投放，缓解市场流动性紧张情绪。高度重视关键时点的市场流动性状况，在金融监管趋严或关键考核时点适度微调流动性投放力度，不断通过“锁短放长”的公开市场操作注入长期流动性，引导金融机构进行长期投资安排。稳定政策工具利率水平，为实体经济提供良好的融资环境。

同时，加强政策协调，促进金融体系有序去杠杆。避免短期内多重政策收紧造成各主体无序去杠杆进而引起经济金融市场动荡。一方面，要加大积极财政资金的落实力度，防止货币与财政同时收紧造成经济下行幅度超过预期；另一方面，监管政策要设定完成窗口期，避免金融机构短期内为实现达标，过快收紧信用和腾挪资产，造成信用风险事件发生概率加大；而且要加强“一行三会”的信息共享，开展联合监管，消除监管真空。

报告还指出，要防止企业债务链条断裂，促进债务回归合理水平。促进债务违约处置的规范化和制度化，控制债务总体规模，引导市场主体有序去杠杆。

中国目前的存款准备金率在全球处于较高水平。最近一次普遍调整存款准备金率是在2016年的2月，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）