交银财富景气指数下滑 不动产投资意愿创逾一年半新低

路透上海12月7日 - 中国国有商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四发布的最新一期交银中国财富景气指数小降。调查结果显示，受监管政策影响，国内小康家庭的房产投资意愿大减，本期不动产投资意愿指数已创下2016年3月以来的最低点。

交通银行金融研究中心报告显示，6月交银中国财富景气指数为137点，较上期下滑2点，三个一级指标中，除经济景气指数与上期持平外，收入增长指数和投资意愿指数分别下滑1个百分点和3个百分点。

“这次调查中，不动产投资方向非常清晰，核心城市的房产成交受到很大影响，多套房家庭的购房意愿也是明显下降。”交通银行首席经济学家连平指出。

交银金融研究中心在解读报告中指出，上海、北京等一线城市加大对共有产权住房、租赁住房的试点，使得一线城市房地产市场供给改善以及投机性需求抑制，打击了一线城市小康家庭对房地产投资的积极性。同时，四季度二三线城市的小康家庭在现在和未来的不动产投资意愿方面也有下跌。

若按拥有房产数量的小康家庭来划分，本次调查中拥有三套房及以上的家庭，现在房产投资意愿由两个月前调查时的30降至21，未来房产投资意愿由43降至21。

报告称，近期，住建部、央行、银监会联合部署规范购房融资行为，加强房地产领域反洗钱工作，首次在全国范围内明令禁止首付贷、过桥贷、尾款贷、赎楼贷、消费贷购房等违规购房融资行为。同时，国家发改委和住建部部署开展商品房销售价格行为联合检查，这些可能是造成多套房家庭近期购房意愿下降的主要原因。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）