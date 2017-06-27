英国央行将银行业的资本要求提高114亿英镑

路透伦敦6月27日 - 英国央行称，将提高一项旨在应对宽松信贷风险不断升温的关键缓冲，英国银行业的资本要求将随之提高114亿英镑。

英国央行稍早逆转了之前提高逆周期资本缓冲(CCB)的做法，因担心在去年英国公投决定退欧后，信贷状况可能收紧。

尽管近期出现英国经济放缓的一些迹象，但自公投以来英国经济表现强于预期，一些央行利率决策者认为，目前已是合适升息的时间。

周二英国金融政策委员会(FPC)宣布，金融稳定面临的整体风险处于“标准”水平，该委员会担心金融机构对于近期较低的亏损过于在意，而这是在当前良性的环境下才会发生的。

英国央行称，“在正常环境下通常是这种情况，有个别风险值得警惕，”

英国央行称在继续关注银行业为退欧所作的准备，包括如果2019年英国在没有达成贸易协议的情况下退欧，切断银行业与他们欧洲客户的关系等，这将损及金融稳定性。

“这种情况是应急方案和准备的价值所在，”英国央行称。

英国央行称，将逆周期资本缓冲(CCB)从零上调至0.5%，有一年的实施阶段，预计到11月时进一步上调至1.0%。

每上调0.5个百分点，英国银行业的资本金要求将增加57亿英镑，不过许多银行持有的资本已经超出最低要求水平，因此可能不必筹措新资金。

英国央行还表示，下个月监管机构将公布更加严苛的消费者贷款规定，而且将对银行是否有能力应对消费者贷款损失的检查从11月提前至9月。

央行称，当前对贷款/收入之比较高的抵押贷款的限制政策可能将长期存在，央行还略微调整了要求银行考察借款人还款能力的速度。

英国央行表示，先前发现的一些全球性风险并未真的出现。但它警告中国情况可能构成威胁，该国的民间部门债务是年度经济产出的逾两倍半。

“巨额债务使得中国容易受到冲击。这可能影响全球经济和英国银行业。”

英国央行还警告，英国企业债和商业地产可能估值过高。二者的估值均受到低利率推升，但似乎并未考虑到低利率反映出经济前景疲弱。

英国央行金融政策委员会(FPC)还把银行业者的最低杠杆率从3.0%提高到3.25%，以反映去年把央行储备排除在资本的计算之外。排除央行储备，是为了保证量化宽松等货币政策措施不会阻碍放贷。(完)