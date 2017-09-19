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焦点：英国央行总裁称脱欧将推升国内通胀并放缓增长 重申升息讯号
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2017年9月19日 / 凌晨12点10分 / 1 个月前

焦点：英国央行总裁称脱欧将推升国内通胀并放缓增长 重申升息讯号

2 分钟阅读

2017年9月18日，美国华盛顿，英国央行总裁卡尼在国际货币基金组织（IMF）发言。REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿9月18日 - 英国央行总裁卡尼周一表示，英国脱欧或将在短期内损害英国的增长前景并且推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。

卡尼还警告称，英国将为重新改写贸易关系而面临代价。他的演说迅速引来一些支持英国脱欧人士批评。

卡尼说，英国和其他国家的新协议，短期内料无法抵消与欧盟贸易伙伴关系变弱的影响；他在演说中重申了上周的论点，也就是利率可能需要在几个月内调升。

“相对于过去半世纪的经验，这将使得英国脱欧是极为独特的，”卡尼在国际货币基金组织(IMF)华盛顿总部的演说中称。“至少在一段时间内，它将是去全球化的一个范例，不是全球化。”

英国脱欧支持者称，退欧的一大好处就是可以自由敲定新的贸易协议

曾经短暂担任英国独立党(UKIP)党魁的Diane James则把矛头对准卡

尼。

“卡尼把通胀归咎于英国脱欧。难道他不知道量化宽松和零利率政策

才是主要原因吗？”James在推特提及英国央行刺激计划时表示。

卡尼在去年公投前即令许多英国脱欧支持者不悦，因其表示退欧很可

能损害经济。尽管公投后经济在短期内保持稳定，但今年已大幅放缓。

卡尼同时表示，降低对外国市场的开放度，加之前往英国的劳动力减

少，将使得通胀面临上升压力且降低生产力，进而令加息前景升温。

“总的来说，英国退欧的逆一体化预期可能...具有通胀效应，”他

表示，“目前，主要关切的问题在于这样的调整被提前到什么程度。”

英国通胀率今年已见提速，主要因为去年6月公投决定退欧后英镑贬

值。

英国通胀率已将近3%--高于英国央行的2%目标--使得许多家庭的支出

能力承压，整体经济增长放缓。

**升息信号再现**

上周英国央行表示，多数决策者认为，如果经济与物价压力持续升高

，未来几个月可能有必要升息，这令金融市场感到意外。

这是目前为止英国即将进行十年来首度升息的最强烈信号，尽管围绕

英国计划2019年退欧的不确定性仍然存在。

卡尼在周一的演说中重申该讯息，并称随着全球经济在金融危机过后

回升，数年来的低利率似乎即将结束。

“均衡利率可能正在上升...这样的可能性强化了温和收紧货币政策

的理由，”他表示。

英镑兑美元周五创下英国公投退欧以来的最高水准，此前英国央行货

币政策委员会(MPC)委员弗利葛亦表示，借款成本可能即将上升。

英镑周一下跌，在卡尼演说后扩大跌势，可能是反映了卡尼在英国央

行采取利率行动时间方面欠缺明确的评论。

英国央行下次宣布货币政策是在11月2日。

直到上周，大多数分析师还预期英国央行要等到2019年才会升息。(

完)

编译 李婷仪/龚芳/陈宗琦/戴素萍 审校 王丽鑫/徐文焰/李爽

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