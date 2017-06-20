焦点：英国央行总裁卡尼称目前不是升息时机

路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。

在对伦敦金融业发表Mansion House年度演说讲稿中，卡尼浇熄了他或许接近加入支持升息阵营的可能性。上周英国央行会议上，三位货币政策委员会(MPC)成员意外投票支持升息。

在卡尼讲稿出炉后，英镑兑美元下跌0.0075美元，10年期英债收益率跌至1%下方。

英国央行一边面临的是去年退欧公投后英镑大跌造成的物价上涨，另一边则是经济丧失去年的多数动能后薪资增长放缓的问题。

退欧谈判结果的不确定性预计也会打击消费者和企业。

英国财政大臣哈蒙德在讲话中表示，2019年英国退出欧盟时避免产生“断崖”非常重要，他主张在达成正式协议之前可以先敲定一个过渡性协议。

卡尼说如果这方面缺乏足够的进展，英国和欧盟其他国家的企业可能很快启动他们自己的退欧应急计划。

“不久之后，我们将开始发现，退欧有多大程度像沿着一条平坦的道路闲庭信步般的走向满是蛋糕和消费的地方，”他说。

“货币政策无法阻止实质收入增幅走软，在与欧盟达成新贸易协议的过程中，可能出现这种走软。”

在担任外交大臣之前，约翰逊曾对退欧过程中折衷方案的想法不屑一顾，称他的政策是“既要拥有蛋糕又要吃掉它”。

英镑自去年夏天英国退欧公投以来已下挫超过10%，卡尼称这反映金融市场对退欧可能给经济产生的影响持黯淡看法。

英镑疲弱是促成消费者物价指数(CPI)触及近四年高位的一个因素，通胀升高导致消费者支出放缓和第一季经济增长表现不佳。

卡尼不仅担忧英退给经济产生冲击，还表示消费者支出和企业投资传出的“信号不一”，并称薪资增长“低迷”，即便失业水平处于逾40年最低。

卡尼表示，现在升息仍然不合时宜。

“现在还不是开始那种调整的时机，”他说，“未来几个月，我将关注消费增长疲弱被其他需求要素抵消的程度、薪资是否开始加快增长，以及经济对...英退谈判的现实做何反应。”

卡尼还强调了贸易自由化的重要性，尤其是在金融服务方面。他并表示，如果欧盟试图把欧元计值衍生品清算等业务撤出伦敦，欧盟将面临更大的成本。

他还表示，英国庞大的经常帐赤字是否可以持续，仍然是一个问题，“其答案主要取决于退欧谈判结果。”(完)