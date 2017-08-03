焦点：英国央行料将维持政策不变 因英国脱欧风险浮现

资料图片：2016年8月，伦敦，从皇家交易所方向看到的英国央行大楼。

路透伦敦8月3日 - 英国央行周四料将再次维持利率在纪录低位不变。投资者正在寻找显示该行越来越接近10年来首次升息的迹象。

在该行6月召开的上次会议上，英国央行总裁卡尼及其他决策者以5票对3票的微弱优势维持利率在0.25%不变。

这么意外接近的投票结果随即推动英镑上涨，英国公债收益率上扬，因投资者把预期中的升息时间提前。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹随后不久称，他接近投票赞成升息，这令人更加猜测英国央行可能不久后就准备跟随美联储升息。

失业率处于40年低点，通胀高于央行目标，英国央行至少应逆转脱欧公投后那次紧急降息的理由一度显得日益增强。

但自6月以来出炉的数据显示，今年上半年英国经济增速创2012年来最低，通胀率下滑，薪资增长仍低迷。

此外，英国与欧盟之间的退欧谈判开局步履蹒跚，导致很多企业担心2019年英国退欧可能出现严重影响。

“鉴于目前经济似乎放缓，时机看起来不适合”升息，前英国央行副总裁宾恩周三在Fathom Consulting主办的货币政策会议上表示。

英国央行货币政策委员会支持升息的委员认为，投资和出口上升可能抵消消费者支出下滑的影响。宾恩对这种观点提出挑战。

“考虑到未来贸易关系的不确定性，目前认为投资将(上升)是不合理的，”宾恩说。他补充称，出口若能明显增长，那可能也将是两年多以后的事了。

**可能下修增长预估**

今年经济开局疲软之后，英国央行可能调降对2017年增长预估，同时仅小幅调升通胀预测。

由于6月央行会议中赞成升息的三位委员现已有一位离任，所以周四升息的机率更低了。大多数分析师认为，表决结果可能是6票对2票，除非霍尔丹改变心意投下支持票才会再次形成5-3的结果。

英国央行虽不升息，但可能也不会延长实施其为了应对公投冲击而推出的激励银行放贷举措。

卡尼和决策官员或将希望维持升息的可能性，因为英镑若是再跌，可能给通胀增添压力。今年通胀率势将触及3%，高于2%的央行目标。

低失业率也可能增加薪资迅速攀升的机率，从而造成国内因素推动的通胀螺旋式上升趋势。(完)