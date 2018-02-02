英国央行继去年升息后 5月再次升息的可能性正在攀升

路透伦敦2月1日 - 投资者等了超过10年才见到英国央行升息，如今正益发预期央行很快就会再度升息。

英国央行货币政策委员会2月8日将举行会议，外界认为央行为了衡量其去年11月升息给退欧中的经济所带来的影响，这次会议料将保持利率在0.50%不变。

不过，后续的升息时间，则越来越有可能是提前而不是推后--或许就在5月。一些投资者认为，今年甚至有可能升息两次。

虽然英国经济复苏落后于全球脚步，但与2016年退欧公投后的惨淡预测相比，已经是相当不错。

“如果是以数据决定下周货币政策委员会的基调，那么我预期它将是相当乐观的，”加拿大丰业银行分析师Alan Clarke说。

英国央行总裁卡尼最近的表态稍显乐观，称薪资增长终于加速，英国央行政策重点回到应对通胀率高于目标的问题上来。

卡尼还表示，未来几个月随着谈判正式开始，脱欧对英国影响的不确定性或将减弱。

“今年有这个希望，因为英国与欧盟以及随之而来与全球其它地区的关系更为清晰，让英国经济和全球经济再度实现同步增长，”卡尼上周表示。

自从金融危机以来，英国央行仅升息一次，而美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息五次。但英国央行仍领先于欧洲央行，预计后者将在今年晚些时候进行2011年以来的首次加息。

1月18日的路透调查显示，分析师普遍预计今年最后三个月英国将加息。但几位分析师之后曾表示，现在看来5月份加息的可能性更大。本月的会议之后，英国央行将在5月份更新经济预期。

金融期货价格暗示5月份加息25个基点的概率为50%。(完)