焦点：英国央行在升息讨论过后 动向仍令投资人费猜疑

路透伦敦7月28日 - 英国央行最近好像终于准备好升息，但总裁卡尼及其大多数的高层官员在下周开会时，似乎仍处于观望模式。

一轮疲弱数据，加上英国退欧对经济冲击的不确定性，已经让外界对英国央行准备开始撤出其危机水平刺激举措的揣测降温。

就在几周前，金融市场反映出的8月3日升息的可能性从近零跳升至三分之一。

导火线是英国央行6月会议以5:3的票数维持利率不变，投票结果比预期的更加接近。

当时，英国央行首席经济学家霍尔丹称预计自己在今年下半年可能转为支持加息，此言引发英镑和英国公债收益率再度上涨。更值得注意的是，总裁卡尼暗示自己的立场越来越向升息靠拢。

毕竟，若是把利率从0.25%升至0.50%，就等于完全抵消掉央行去年8月为了应对公投脱欧震撼弹的紧急降息幅度。

虽然近来数据面疲弱，但Investec分析师Victoria Clarke说，就算卡尼相信支持升息的人占少数，但他可能仍乐于继续让投资者猜测英国央行的计划。

“让这个话题持续的话，可以确保万一下半年他有必要升息时、或者万一国内通胀真的开始升温，那么英国央行改弦更张的话也不会令市场过于意外。”她说。

分析师认为，在今年开年疲弱表现之后，预计英国央行将小幅调高其通胀预测但下修对增长的预估。

这不太可能有助于英国央行的鹰派阵营。该阵营认为，处在逾40年最低位的失业率将会大幅推高薪资，出口和投资回升可抵消消费者支出疲软的影响，但他们无法为此提供充分的证据。

此外，在6月会议上支持升息的三名委员中，已有一人在此后离开英国央行。

**鸽派仍掌控大局**

因此，大多数经济分析师预测，英国央行货币政策委员会将以6:2的投票结果维持利率不变，如果霍尔丹投票支持升息，也有可能再度出现5:3的投票结果。

如果霍尔丹支持升息，而且货币政策委员会新任委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)也意外地投票支持升息，那么会出现4:4的投票结果，这时卡尼可以投出具有决定性的一票。卡尼已暗示他尚未准备好升息。

英国央行可能在下周小步试水，不改变银行贷款优惠，这是该央行一年前在英国退欧公投后不久推出的大规模刺激措施的一部分。

英国央行目标为1,000亿英镑的定期融资计划(TFS)施行期已进行了四分之三的时间。

央行还有其它选项来微调经济，尤其是央行拥有收紧银行业放贷规定的权力。

虽说卡尼不太可能终结今年升息的可能性，但许多分析师认为升息窗口即将关上。

路透调查显示，分析师认为通胀率将在2018年中期重返央行的2%目标，而届时经济增长放缓将增加利率直到2019年都保持不动的可能性。

“一旦通胀向下走--我们预计很快就会见到--我们认为央行升息的机会就将非常小，”美银美林分析师研究报告称。“事实上，我们仍在怀疑央行下一次有所行动时是降息而不是升息。”

图表：英国央行的鸽派和鹰派tmsnrt.rs/2eSYykb

(完)