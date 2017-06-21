焦点：首席经济学家霍尔丹表态赞成加息 踢爆英国央行利率辩论

路透伦敦6月21日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，他可能在今年投票支持升息一次，这暗示央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又更近了一步。

霍尔丹在一次讲话中出人意料地表现出鹰派态度，进一步加剧了货币政策的不确定性。与此同时，英国首相特雷莎·梅正在为组建一个稳定的政府而努力，英国也开始了与欧盟的退欧谈判。

英镑兑美元上涨约0.01美元。去年脱欧公投之后，英镑曾经暴跌，因投资者押注英国央行追随美国联邦储备委员会(美联储)升息的可能性微乎其微。

英国股市和公债价格下滑。

就在霍尔丹讲话的前一天，英国央行总裁卡尼还力图浇熄升息的可能，称他希望看清楚，在英国开始脱离欧盟的进程之际，经济在未来几个月将如何应对。

自从上周英国央行会议有三位政策委员投票支持升息以来，投资者对于英国货币政策转变的可能性即惴惴不安。

支持升息的这三票皆为外部决策官员所投下。霍尔丹周三的谈话则是货币政策委员会内部成员想法改变的第一个迹象。

此前霍尔丹的立场一直被认为基本支持利率维持于低位。

霍尔丹在周三公布的演说中表示，他在上周投票支持维持利率不变，是因为尚未见到薪资增长有加速的迹象，且经济放缓的幅度大于预期“仍存在一些可能性”。

不过鉴于全球经济强度及英国经济对去年退欧公投展现的韧性，他也暗示自己的立场有可能很快改变。

“假如数据仍在轨道上，那么我真的认为，在进入下半年的时候，开始撤出部分去年8月扩大的刺激举措是审慎做法，”他在演说中表示。

“英国10年来的首次升息25个基点，似乎是重大一步。但以历史标准来看，货币政策仍极为宽松。”

霍尔丹列出了几个导致他看法转变的因素。这些因素包括了英国主要通胀率最近跳升至2.9%，远高于英国央行2%的通胀目标，以及债市显示投资人看重的是“政策行动而不是口头说说”。

他并表示，英国经济似乎没那么倚赖消费者。消费者支出一直受到通胀的挤压。

然霍尔丹表示，他希望等到不确定性阴霾拨云见日。英国大选结果未有明显胜负使得前景蒙尘。(完)