焦点：英国央行首席经济学家警告称该行加息步伐或快于预期

路透伦敦2月21日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)周三对议员表示，该央行最终或需以比投资者预期更快的速度升息。这比该央行其他官员的立场略显强硬。

英国央行总裁卡尼表示，无需就利率问题给出直接承诺，因为市场大体明了央行传递的讯息。这与该央行11月加息之前几个月的情况不同。当时是英国央行逾10年来首次加息。

英国经济增速比不上其他发达经济体，但正受益于全球经济形势好转。尽管企业面临着明年退欧后英国与欧盟未来贸易关系的不确定性，但英国失业率接近40年低点，令加息重新提上议程。

英国央行本月稍早表示，预计将较早加息，且加息力度超过其11月时的预期。

多数分析师目前预计英国央行将于5月份加息至0.75%，金融市场则预计有大约70%的可能性今年将进一步加息至1%。

霍尔丹表示，相对于英国央行货币政策委员会(MPC)本月早些时候的预期，经济增长率超出预期的可能性要大于不及预期。霍尔丹去年曾对英国央行十多年来的首次加息提前做出暗示。

这可能要求政策紧缩步伐快于市场当时预计的三年内加息三次。

“我认为MPC对英国需求和通胀的最新预期面临的风险是偏向高于预期，”霍尔丹在给英国议会的年度报告中写到。

他说，全球经济和英国经济形势都可能向好。

“我认为，通胀率持续向目标水平回归所需的利率路径面临的风险是偏向高于预期，”霍尔丹说。

英国央行总裁卡尼则更为谨慎。卡尼之前对利率的引导不力，遭到议员批评。

“金融市场已开始随基本数据而动...因此他们更能够预测我们可能采取的行动...对升息给出直接的、几乎是事先承诺的必要性消失。”

**避免手刹过弯**

一些英国央行官员去年还在强调过早升息的危险。

但霍尔丹持不同看法。“从历史上来看，真正扼杀就业的是央行太晚踩刹车，”他对英国下议院财政委员会说。

“我们非常清楚，我们不想重蹈覆辙，因为那对就业不利。这就意味着要以这种有限而渐进的方式预先阻止这种情况，防止不得不踩刹车--手刹过弯。”

在被问及近来围绕央行升息的担忧引发全球金融市场剧烈波动时，卡尼称，这种波动不足为虑，对英国而言最重要的因素仍是退欧临近以及退欧对企业和消费者信心的影响。

“货币政策是灵活的。它将对那些预期做出反应，”他说。

霍尔丹表示，若英国经济增长率保持在2017年水平上下，且薪资增幅增强，那么升息的理由可能就具备了。

官方周三公布的数据显示，截至12月的三个月，英国整体薪资所得增幅持稳。但一些经济分析师认为，分月数据显示未来薪资增长将进一步加快。

霍尔丹称，2018年1月的数据或将表明薪资增长明显加速，他并预期年增幅不久就会达到3%。

霍尔丹还表示，英镑在2016年6月的退欧公投后急贬，对提振英国出口“发挥了神奇的作用”。

但另一位MPC委员--阿根廷出生的邓雷罗(Silvana Tenreyro)称，她的经验显示，货币贬值让人们更穷；而卡尼则很快插话说，让英镑贬值“并非好的经济策略”。(完)