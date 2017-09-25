英国央行将要求银行业额外准备100亿英镑资本 防范消费信贷风险

路透伦敦9月25日 - 英国央行(BOE)周一表示，该国银行业需要额外准备大约100亿英镑(135亿美元)资本，以防范无担保消费者贷款迅速增加所带来的越来越大的风险。

英国央行金融政策委员会称，年底前将根据各家银行的贷款风险，告诉他们需要额外准备多少资本。

决策者还发出警告，英国计划在2019年3月脱离欧盟，给大约四分之一的衍生品合约带来法律问题。企业利用这些合约对冲利率和汇率风险。

英国央行称，金融公司需要重新起草跨境合同，以避免给市场造成中断，不过一个更好的解决方案是英国和欧盟立法者通过一项法律，允许现有合约自然结束。

消费者信贷方面，英国央行称，在出现危机的情况下--比如失业率上升一倍多、央行利率飙升至4%--英国银行业预计要减计20%的贷款。

去年时则为13%，当时银行贷款品质较佳，同时英国央行以较低的利率环境进行测试。

多数分析师预期英国央行将在11月将指标利率从0.25%调高至0.5%。

以英国银行业者持有的2,800亿英镑核心资本来看，追加100亿英镑并不算是大数目，但是英国央行表示，预期银行业者将会把未来贷款计划的风险增加纳入考量。

“银行业者一直低估消费者信贷的风险。今年压力测试中的亏损假设情境将会和金融危机时的规模一样大，”英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)表示。

贷放给英国消费者的无担保贷款年增率高达近10%，距离2016年底时达到的略低于11%的11年高点仅咫尺之遥。

英国央行表示，这代表着“相当庞大的风险”，不过包括抵押贷款在内的整体贷款表现符合历史常态。(完)