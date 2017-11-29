焦点：英国央行称银行可能低估了金融科技的威胁

路透伦敦11月28日 - 英国央行周二称，英国的银行业者可能夸大了阻止“金融科技”企业偷走其客户、侵蚀获利的能力。

2017年11月28日，英国伦敦，英国央行总裁卡尼出席记者会。REUTERS/Victoria Jones

英国央行公布2017年对七家大银行的压力测试结果：汇丰控股(HSBC)、巴克莱、莱斯银行集团、苏格兰皇家银行、Santander UK、渣打银行和Nationwide。

这次测试首次包含一个“探索性”情景，了解银行如何应对七年经济低迷和来自金融科技公司的竞争。

金融科技通过智能手机app提供支付服务，汇总不同银行账户和余额。1月开始实施的欧盟新规定将使他们更容易与银行竞争。

英国央行总裁卡尼称，金融科技在为客户和企业创造机会。

“但在这个过程中，可能会对现有银行的业务模式产生深远影响，”卡尼在记者会上表示。

英国央行称，接受测试的银行认为，即便不对业务模式做出重大调整或承担更大风险，他们也可以应对长期的低增长和来自金融科技的竞争。

但央行称，金融科技的兴起对银行业务模式的影响程度可能比银行自己预期的更大更快。

金融科技可以使消费者更容易、更高效地管理他们的资金，避免出现费用较高的透支。他们还可以引导投资者获得较廉价的信贷，免于陷入赤字。

“这些发展势头似乎会冲击银行透支产品的数量和价格，明显降低他们的获利能力，”英国央行称。

央行补充称，英国主要银行年度税前获利中透支费收入的贡献为26亿英镑(35亿美元)。此外，银行可能被金融科技夺走大约8亿英镑的支付服务费收入。

金融科技还可能会打破或削弱银行及其客户之间的联系。

“举例来说，将来客户管理自身财务过程中与银行的直接往来可能降至最低限度。”

来自金融科技的竞争加剧意味着银行可能需要将市场营销支出加倍，导致年度税前获利总额减少十亿英镑。

英国央行称，压力测试中的银行可能夸大了其削减成本以维持稳定的股东权益报酬率、并继续提供全方位服务的能力。

“监管方现在将和银行讨论压力测试的结果，包括相关风险的潜在影响，”英国央行称。(完)