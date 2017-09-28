英国薪资增长浮现令人鼓舞迹象 升息将是好消息--央行委员

路透伦敦9月27日 - 天空新闻台周三引述英国央行首席经济学家霍尔丹指出，他见到薪资增长浮现令人鼓舞的迹象，而任何的升息举动都应被视为对英国经济的“好消息”。

身兼货币政策委员会(MPC)委员的霍尔丹同时表示，在本月开会时，他跟多数央行决策官员一样都认为，英国在未来几个月内可能需要进行十年来的首度加息。

“尤其是在9月会议纪录当中，包括我在内的多数委员表示，需在未来数月内在某种程度上削减货币刺激措施的时点可能即将到来，”霍尔丹指出。

“坦白讲，对我来说这会是个好消息。利率将重返正常水平，即使这个新常态与旧常态有所不同，”他称。

霍尔丹对天空电视台表示，通胀上升及薪资增长疲弱，导致英国民众生活水平受到挤压的情况，可望在未来数月内有所纾缓。

“我认为与前阵子相较之下，薪资方面出现更令人鼓舞的迹象，”他称。“较高的薪资需要有所回报...因此我希望在薪资及生产力这两方面，我们或许即将苦尽甘来。”

英国央行货币政策委员会上回开会以7：2的票数决议维持利率在0.25%不变，霍尔丹的看法也跟多数委员一致。

但他在6月时表明2017年下半年他预计将改变投票立场后，就被视为最有可能支持升息的决策官员之一。(完)