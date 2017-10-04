英国央行称依赖Libor对金融稳定构成风险

路透伦敦10月3日 - 英国央行周二指出，依赖伦敦银行间拆放款利率(Libor)来制定抵押贷款、信用卡贷款及全球许多其他合约，对金融系统稳定构成风险。

尽管已进行改革加强安全性，但在周二公布的英国央行金融政策委员会(FPC)9月20日会议纪录中，官员发出了最直率的警告，表达对于高达350万亿美元的合约继续基于Libor来定价的担忧。

2012年时爆发了操纵Libor丑闻，当时巴克莱成为首家因这宗丑闻被处罚的银行。

FPC成员在3月会议就已达成有关Libor的结论，但由于担心可能影响市场，因此直到周二才公布结论。

9月会议纪录显示，在承认正采取措施降低风险的同时，FPC总结道，“市场依赖Libor带来金融稳定风险。”

自操纵丑闻曝光后，对Libor计算的控制一直在加强，并转交给了独立的第三方来执行。洲际交易所旗下的ICE Benchmark Administration周二没有立即对此置评。

交易商们都认同，英国央行自己的英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)是Libor的最佳替代，行业机构正在考虑尽可能平顺地转为采用Sonia的方法。

英国金融行为监管局(FCA)希望银行在2021年之前继续自愿提交报价，用于每日的Libor指标编制，以确保向采用其它利率指标的顺利交接。

英国金融政策委员会(FPC)称，多数参与其中的银行给予的反馈都是正面的，但尚未达成最后协议。

欧洲央行、美联储、日本央行、瑞士央行均在国内市场寻找能取代Libor的零风险选择。(完)