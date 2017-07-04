英国央行要求贷款机构证明未因消费者信贷增加而承担太大风险

路透伦敦7月4日 - 英国央行周二要求本国银行和其他贷款机构在9月之前证明，他们并没有因增加消费者信贷而承担太大的风险。

英国央行审慎监管局(PRA)周二并未发布任何新规，但这是该机构首次要求受其监管的公司更加保守地运用消费者信贷规则。

PRA还要求各公司董事会直接负起遵照PRA的建议行事的责任。

PRA称，正在要求所有存在大量消费者信贷曝险的公司提供证据，来证明在利率多年维持在低位后，他们如何确保在消费者信贷方面没有承担太大的风险。

贷款机构需要在9月前做出回覆，之后PRA可能会要求他们对任何特定薄弱领域进行修正。

除了PRA的后续措施之外，英国央行也可能推出涉及全行业的举措。

PRA称，不认为信贷增长主要是受贷款规则或评分大幅下调的影响。但贷款机构的增长计划恐怕只有在放宽放贷标准的情况下才能实现。

PRA指出，银行看来过度依赖于有关英国经济的假设前景，他们设想经济将继续保持健康，拖欠率将维持低档。

进而言之，一些银行在评估风险时没有充分考虑到消费者债务增加。不过，金融危机爆发前存在的一些风险高的操作，目前已经不怎么看得到了。

PRA点名提供长期零利率促销方案的信用卡公司，以及倚赖对二手车未来价值宽厚假设的汽车融资服务公司，将它们列为风险范例。

英国央行称，希望贷款机构展示出他们是如何防范风险的，比如正确评估风险，值此之时，借款人已经享受了多年的低利率，他们尚未遇到借款成本上升的考验。

周二的声明是PRA对消费者信贷疑虑做出的第三步回应。央行上周称，银行必须开始建立起额外资金缓冲，部分源于消费者信贷相关忧虑的推动。（完）