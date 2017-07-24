焦点：英国央行称可能需要更多防范措施 以防消费者信贷出问题

路透伦敦7月24日 - 英国央行周一表示，可能强令银行业增持资本金作为“保险举措”，以便在消费者信贷快速增长万一出现问题时，能够保护整体经济。

英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)称，虽然信贷增长整体上与英国经济水平相适应，但未偿还汽车贷款、信用卡余额以及个人贷款的增幅达10%，远远超出收入的增速。

他说，在经济表现较好的时期，银行认为他们可以放宽贷款条件。

“这种情况不断升级，借款人的负债越积越多，”布雷热在利物浦发表讲话时说道。

“放贷标准或许会由谨慎负责飞快地转变为鲁莽胆大...贷款方还没有到达自以为是的地步，但他们也许正在冒险。”

这是英国央行对消费者信贷发出的最新警告。该行已实施三道“防线”加以应对，包括加强对银行业的监管、收紧抵押贷款标准以防止“滥用”。

第三条“防线”包括对贷款机构进行压力测试，以检查他们是否拥有足够的资本来应对损失。

“为了确保这道防线在消费者信贷快速增长的情况下依然牢固，我们正加快今年对银行消费者信贷的测试，”布雷热表示。

“到9月时，我们将已完成对消费信贷快速增长是否会使该防线出现缺口的评估。若答案是肯定的，我们将堵住这个缺口。”

布雷热特别点名汽车贷款，指称消费者购买新车时，通过汽车制造商旗下金融部门的所谓“个人合约购买”(PCP)融资方式来购车的比例几乎占到了五分之四。

即使借款者每月按PCP合约全额还款，但如果二手车价格下跌，放款业者仍可能亏钱。

布雷热表示，“最后留给金融公司的汽车的贬值程度比当初为其支付的价格还多”。

他表示，然而这些防线如今或许要开始启动，因为消费者信贷显示有放缓迹象，而且新车登记数量也在下滑。

他并称，措施的目标是为了阻止经济老是重蹈“债务追回”的覆辙。(完)