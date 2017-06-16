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2017年6月16日 / 凌晨12点02分 / 2 个月内

英国央行维持利率不变 但有三位委员投票支持升息

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月15日 - 英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。

委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。

英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。

接受路透调查的分析师此前预计，仅有福布斯支持升息，尤其是在今年头三个月经济成长放缓的背景下。

英国央行称，上个月通胀跳升至2.9%，意味着今年秋季有望突破3%，高于央行几周前的预期，同时也远高于央行2%的通胀目标。

并称，上周大选特雷莎·梅未能赢得绝对多数后，英镑下跌也有可能进一步推高物价。

英国经济今年第一季大幅放缓，因为在薪资增长低迷之际，较高的通胀令消费者捉襟见肘。

但英国央行称，尚不清楚这种疲弱态势会持续多久，因为消费者信心仍然强劲。而且投资和出口指标看起来较为乐观。

“展望未来，判断货币政策适当立场的关键考虑因素包括通胀压力的演变、疲弱消费的持续情况及其被其他需求因素所抵消的程度。”

上次有三位MPC成员投票赞成升息是在2011年，当时有九位MPC成员，而上一次只差一票就可逆转利率决定是在2007年6月，当时委员会投票结果为5:4。

尽管近来美国部分经济数据表现疲软，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三仍上调了利率水平，并暗示年内有可能再度升息。

周四稍晚卡尼及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将面向伦敦银行业者发表讲话。(完)

编译 刘秀红；审校 王洋

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