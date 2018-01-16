英国央行在需要考虑再次加息前或有“充足的时间”--MPC委员邓雷罗

路透伦敦1月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员邓雷罗(Silvana Tenreyro)周一表示，继11月进行逾10年来首度升息后，该行在需要考虑再次加息前可能有“充足的时间”。

邓雷罗表示，利率决策会议上月决定持续观察11月2日宣布升息25个基点所带来的效应，她对此感到安心。

“12月时，单位劳动成本增长仍受抑，通胀可能到达峰值附近，我认为我们有充足的时间继续观察11月调整政策所带来的效应，而后就再次调整利率进行投票，”邓雷罗在演说中指出。

邓雷罗去年甫加入英国央行，为11月投票赞成升息的七名MPC委员之一。另两名MPC委员投票赞成维持利率不变。

邓雷罗在周一的演说中表示，她预计未来三年央行利率需要数度调升。她的谈话与央行总裁卡尼(Mark Carney)及其他央行高层官员的谈话相互呼应。

但邓雷罗称，生产率增势可能比英国央行预期的微弱改善更为强劲。生产率是整体经济的关键推动因素之一，也能协助抑制通胀。

她表示，大多数的生产率增速下滑仅归因于两个行业--金融和制造行业，这两个行业很快就会有转变，而企业低迷的投资随着全球经济回升也将复苏。

“不论生产率情况更为向好还是不那么向好，从货币政策委员会角度而言，问题则是需求会有多快作出回应，”邓雷罗在玛丽皇后大学的演讲中称。

“我职责的关键部分将是评估需求与产出潜力之间的任何缺口的规模。”

邓雷罗表示，明年英国退欧后围绕英国前景的不确定性，会推迟向好回升态势。

“可以理解，企业会推迟部分提高生产率所需的投资和结构性调整，”她补充说。

即使英国生产率确实改善，经济年增长率也不太可能恢复到金融危机前2%左右的水平。

12月初接受路透调查的大多数经济分析师预测，英国央行下次升息可能会在2018年末。也有部分分析师预测，该央行下次升息的时间最早可能在5月。(完)