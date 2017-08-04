焦点：英国央行因退欧疑虑而维持利率不变 并调降经济成长预测

路透伦敦8月3日 - 英国央行周四再度维持利率在纪录低点不变，并调降了对经济成长和薪资的预测，同时警告退欧正在打压经济。

未来两年经济前景更加黯淡，使得外界进一步降低了对英国央行接近10年来首次升息的揣测。

然英国央行总裁卡尼设法维持住明年升息一次的可能性。

他表示，退欧所带来的不确定性--尤其是企业会减少投资--意味着，在没有推高通胀的情况下，经济增速可能不像以往那样快。因此，经济增长只要有小幅改善，便可进行升息。

“可以说，经济的速限已经放慢了，”他对记者说。“这可能会对货币政策有影响，要看需求情况而定。”

但投资者认为没有迹象显示英国央行急于升息，与6月会议结果成了鲜明对比。

英镑兑欧元触及九个月低点，兑美元跌幅超过0.01。英国股市及英国公债价格上涨。

RBC Capital Markets称，利率期货走势显示，投资者已将其预期英国央行的升息时间推迟四个月至明年12月。

全球主要央行正苦于如何让经济脱离低利率的刺激，主要因为劳工的薪资增长疲弱。

而英国央行还多了英国脱欧的挑战，以及退欧对经济构成的不确定性影响。

卡尼称，“对于与欧盟将顺利开展新经济关系的假设将受到考验”，他并指，与该行在英国公投脱欧前所做的预估相比，2020年的投资水平将低上20个百分点。

英国央行表示，该行目前预估今明两年经济成长率分别为1.7%及1.6%，均低于5月时预估的1.9%及1.7%。该行维持2019年成长率预估在1.8%不变。

在经济前景较为疲弱的情况下，英国央行决策者本次会议以六比二的票数，决议维持利率在0.25%不变。6月时则以五比三的投票结果决议按兵不动。

此后，异议者之一福布斯离开了央行。桑德斯和麦卡弗蒂对升息25个基点投了支持票。但央行首席经济学家霍尔丹仍支持多数意见，他在6月时曾表示，可能赞成今年下半年升息一次。

英国央行表示，未来三年升息力度可能比投资者预期要大一点。

但美国花旗银行认为，英国央行对于该国无序脱欧风险的担心可能比表现出来的更甚。

“在我们看来，脱欧带来的下行风险要大于MPC正式承认的，这让2019年之前升息的门槛仍然很高，”花旗分析师在客户报告中说。

央行周四没有调整资产购买计划，并宣布向银行业提供贷款的计划将在2018年2月如期结束。

汇丰控股分析师预测，待9月财政部高级官员Dave Ramsden加入MPC，以6:2的投票结果维持利率不变的格局将变为7:2。去年英国退欧公投之前，财政部在Ramsden的主持下发布预测，警告如果公投退欧，英国经济将遭受重创。(完)