（更正）焦点：英国央行暗示距离加息已不远 英镑跳涨

（更正：因译文有误，第一个小标下面第一段改为“央行希望支持英国经济渡过脱欧进程” ，非“央行想通过与欧盟切割来支持经济”）

路透伦敦9月14日 - 英国央行称，如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能 加息。这是迄今对英国接近于10年来首次加息的最明确信号。

英国央行表示，即便英国退欧仍是一个风险因素，但其对通胀超过目标水平的容忍度在 下降。本周公布数据显示物价涨势加快，失业率降至40年低点。

决策者周四以7：2的投票结果决定维持利率在纪录低点0.25%不变，符合预期。

但英国央行发布的新指引推动英镑兑美元升至一年高位。投资者预计年底前加息的机率 超过50%。

英国央行表示，目前经济的运行看来更加接近产能全面发挥，同时就业增加以及薪资上 涨，通胀压力也随之加大。

央行认为，如果这一情况延续，多数决策者感觉“在未来数月撤出部分货币刺激举措可 能是合适的”。

央行总裁卡尼表示，包括他在内的一些央行利率决策者认为，经济的风险天平已不再倾 向于英国脱欧带来经济放缓，而是转向通胀上升。这意味着升息的可能性“无疑是增加了” 。

“我认为11月(升息)可能性是存在的，”瑞穗经济学家George Buckley说。

其他经济学家仍认为，英国央行不会急于行动，因为今年英国经济放缓，且2019年脱离 欧盟究竟意味着什么也还不明朗。

“我们认为，他们这么做是想再度提醒市场勿过于自满，他们之前也曾技巧性地试探过 市场但没有成功。”Oxford Economics分析师Andrew Goodwin说。

**退欧的两难**

英国脱欧把央行置于两难局面。一方面，央行希望支持英国经济渡过脱欧进程，这使得 英国央行的升息动作落后美联储等其他主要央行。

但另一方面，英国央行必须控制通胀。自从脱欧公投后，英镑贬值已大幅推升了通胀率 。

确实，英国央行周四说，前景存在“相当程度的风险”，其中包括英国脱欧。

英国首相特雷莎·梅下周将就退欧发表演讲，其所属的保守党将于10月举行会议。特雷莎 梅下月也将参加一场欧盟峰会。

花旗分析师表示，升息之路仍有诸多障碍。“如果这些事件在没有对经济信心产生重大 影响的情况下落幕、如果10月通胀率超过3%，而且如果劳动市场持续收紧，那么11月升息25 个基点或可成真，”他们表示。

根据上月路透调查，多数分析师预期英国央行升息2019年才会升息。

**好于预期？**

英国央行周四表示，自央行政策制定者8月的会议后，经济情况已较预期好一些，不过 经济增长的上升能持续到何等程度仍是未知数。

通胀可能续涨至其2%目标上方，并在10月超过3%，略高于之前预估，上月通胀率已达2. 9%。

多数分析师认为，薪资增长依然低迷，7月较上年同期增长2.1%。但英国央行却称，以 较短的一段时间来测量时，薪资是以3%的年率增长，这让许多分析师感到意外。此外，该央 行还称，统计效应可能使得薪资看起来过低。

英国央行也表示，在今年稍早通胀损及支出后，有迹象显示消费者需求如今可能正在回 升。

该央行再次警告称，英国经济再也不能像以前那样，在不引发过度通胀的情况下快速增 长了。

决策官员麦卡弗蒂和桑德斯再次投票支持升息至0.5%，以扭转退欧公投不久后于2016年 8月进行的紧急降息。

一些分析师原本预测，英国央行首席经济学家霍尔丹会加入到这些异议者行列。

弗利葛周五将发表讲话，卡尼则将于周一发表讲话。弗利葛是退欧公投后该央行货币政 策委员会首位投票支持降息的委员。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵/李婷仪/陈宗琦/侯雪苹/王丽鑫/戴素萍)