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英国央行未来几个月可能需要升息--货币政策委员会委员弗利葛
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2017年9月15日 / 上午9点27分 / 1 个月前

英国央行未来几个月可能需要升息--货币政策委员会委员弗利葛

1 分钟阅读

路透伦敦9月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周五表示，未来几个月英国央行可能需要升息。他此前一直非常支持将借款成本维持在纪录低位。

弗利葛讲话前一天，英国央行称九位决策者中大多数认为，如果通胀压力持续增加，则未来几个月可能升息。

“直到最近，我还认为货币政策的恰当回应方式应是保持耐心，因考虑到经济增长温和且基础通胀压力疲弱。”弗利葛在伦敦一经济学家会议上表示。

“但数据的发展变化愈发显示出，我们正在接近央行可能需要升息的时点。”他说道。

“如果数据呈现出的闲置产能减少、薪资上涨压力增加、家庭支出趋紧和全球经济增长强劲这样的趋势持续下去，英国央行恰当的升息时间可能最早就在未来几个月。”

弗利葛称仍存在英退可能对经济造成较大冲击的风险，“如果这一切发生了，那么货币政策将适度回应。”他说道。“不过目前来看，许多影响英国经济因素的总效果，是闲置产能持续减少，薪资压力温和上升。”

英国2016年6月英国公投后，弗利葛是货币政策委员会中投票支持降息的第一人。

今年7月弗利葛称，若过早升息，将是比略迟升息更严重的错误。

本周稍早，据官方数据显示英国失业率降至40年来低点4.3%，不过通胀率则升至2.9%，高于英国央行2%的目标。(完)

编译 杜明霞/高琦/孙茉莉; 审校 艾茂林/刘秀红/蔡美珍

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