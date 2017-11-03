焦点：英国央行逾10年来首次加息 但未来升息将进入慢车道

路透伦敦11月2日 - 英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑大幅下挫。

2017年11月2日，英国伦敦，英国央行总裁卡尼出席央行记者会。REUTERS/Stefan Rousseau

英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，2016年8月该央行在英国公投退欧后曾紧急降息。

这是英国央行自2007年以来首次升息，在那之后爆发的全球金融危机令英国经济陷入严重衰退。

然而投资者更为关注英国央行对未来行动的审慎立场，导致英镑指数创下五个月来最大跌幅。英国五年期公债收益率(殖利率)则录得去年降息后第二日以来的最大单日跌幅。

英国央行并未重申前次发出的警告，即市场低估了未来升息的程度。

这与美国联邦储备委员会(美联储/FED)及欧洲央行采取的谨慎态度遥相呼应；后两家央行试图退出大规模刺激计划。

英国央行总裁卡尼称，宽泛而言，央行与那些预期2020年底之前再升息两次、每次上调25个基点的投资者的意见相同。

然而，他提醒投资者不要过于放松，因为三年后通胀率仍有望超过英国央行2%的目标。

“事实上我们需要再升息两次，以便使通胀率回到目标水平，”卡尼对记者称。“如果你仔细研究预估数据，会发现通胀率接近但还未达到目标，而英国经济可能处于需求过度的境地中。”

2016年公投退欧后，英国经济增长在今年大幅放缓，令许多经济学家质疑现在升息是否明智。

但卡尼担心，英国退欧会加剧生产率增长乏力的状况，并使经济更加倾向出现通胀。

他表示，退欧谈判可能将是英国央行决定下次利率行动时--无论是升息还是降息--最重要的考量因素。

卡尼亦指出，此次升息对经济的影响存在一些不确定性，但没有理由预期影响会大于正常水平。

周四的升息行动表明，英国央行兑现9月时发出的即将升息信号。这或许会在一定程度上重建卡尼的信誉。此前一位英国议员戏称卡尼为“不靠谱的男友”，指其之前并未兑现升息暗示。

**时机合适？**

英国央行副总裁康利夫(Jon Cunliffe)和另一位MPC成员拉姆斯登(David Ramsden)投票支持维持利率不变，称薪资增长过于疲弱而无法证明现在升息是合理的。

但英国央行表示，所有委员均认为未来加息预计是“逐渐且幅度有限的”。

央行还称，英国家庭和企业的偿债成本仍“处于历史上的极低水平”。

代表大型银行的UK Finance称，对于370万背负浮息抵押贷款的人而言，每10万英镑贷款平均每月需多支付13英镑(17美元)利息。

路透调查中占压倒多数的分析师预计周四会加息，但其中近四分之三的人认为这样做为时过早。

“现在加息有点赌博的性质，因为经济仍然磕磕绊绊，而且没人知道脱欧的骰子会呈现什么结果，”瑞银财富管理分析师Dean Turner称。

经济咨询机构安永统计俱乐部(EY ITEM Club)的Howard Archer预计,下次加息要到2018年末。

瑞士信贷策略师Pierre Bose称，英国央行传达的讯息使脱欧谈判更加重要：“(谈判取得的)进展...可能推高公债收益率，推动英镑反弹。”

**央行的困境**

周四投票的分歧反映出英国央行面临的困境。

一方面，英国脱欧公投后英镑贬值引发通胀率上升，抑制了消费者支出，导致今年英国经济增长缓慢。另一方面，企业给员工的加薪幅度赶不上通胀速度。

该央行称，英退决定已经给经济前景造成“显着影响”。

但央行补充道，目前失业率处于自1970年代以来最低，而且低迷的生产率增速料将提高，均表明薪资增长将会加快。

英国央行称，预计通胀率在10月触及峰值3.2%。只有央行实施与金融市场暗示的“温和上升”路径一致的升息，通胀率才会降回至2%的央行目标水平附近。

这将意味着利率到2020年将触及1%，明年可能会升息0.25个百分点。

央行预期英国经济明年将增长1.6%，2019年经济增长率将在1.7%，较8月的预估不变。

金融危机前，英国经济每年通常都增长2%以上。

英国央行利率图表tmsnrt.rs/2z4T3qY

(完)