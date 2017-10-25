调查：英国无序退欧风险上升 但英国央行下周仍可能加息

路透伦敦10月24日 - 周二公布的路透调查显示，英国无序退欧的可能性上升，但不会阻止英国央行下周会议启动10年来的首次升息，不过许多分析师认为升息将是个错误。

路透对分析师调查的预估中值显示，英国两年的退欧协商在2019年3月结束时，在达不成贸易协议的情况下退欧的可能性目前为30%，高于9月调查时预估的25%。

“在2019年前达成过渡协议符合各方利益。鉴于欧盟往往会在最后时刻找到解决方案，我们认为会达成协议。但达不成协议的风险也不容忽视，”德国商业银行的Peter Dixon说。

但绝大多数受访者表示，最可能的最终结果仍是欧盟与英国达成自由贸易协议，或许会有一个过渡协议。

调查显示，第二种可能结果是英国在未达成协议的情况下退欧，从而不得不根据世界贸易组织(WTO)基本规则与欧盟开展贸易往来。

第三种可能是英国成为欧洲经济区成员，支付一定费用来维持对欧盟单一市场的完全准入资格，但对其政策没有任何发言权。

调查显示，最不可能出现的情况是英国取消退欧决定。

意大利裕信银行(UniCredit)的Daniel Vernazza表示：“我们的基本情境仍然是最终达成协议，12月份的欧盟会议将推动双方进入贸易谈判--我们认为其他方案太糟糕所以双方必须达成协议--但对特雷莎·梅而言，接下来的几个月政治局势将十分微妙。”

据调查，直到明年年中，英国季度经济增速将维持在0.3%，低于欧盟的0.5%。

去年英国公投脱欧后，英国央行将指标利率下调至纪录低位0.25%，但之后立场趋于紧缩，发出打算很快升息的强烈信号。

因此，64位受访经济学家中有46位称，英国央行将在11月2日加息25个基点，尽管有大约四分之三的受访者称现在不是加息的恰当时机。

汇丰控股的Elizabeth Martins表示：“一两次加息不会导致经济崩溃，但会给家庭和商业支出造成不利影响。”(完)