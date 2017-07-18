调查：英国央行将维持政策不变 直至英国2019年走完退欧之路

路透伦敦7月18日 - 路透调查显示，高于目标水准的通胀率不会促使英国央行在今年及明年收紧货币政策，它需要观察薪资增长是否能跟上物价，以及退欧谈判的进展情况。

英国去年公投退出欧盟，双方代表周一开始就退出条款举行首轮磋商。不管最终能否达成退出协议，英国都将在2019年3月底离开欧盟。

会谈将采取何种基调仍然不太明朗，但过去几个月的几项路透调查已经得出结论：如果谈判争吵得非常激烈，对于英国经济和英镑都将是最坏的结果。

“我们预计退出谈判将非常曲折，”摩根士丹利的分析师在给客户的报告中写道，“我们认为MPC(货币政策委员会)的行动取决于经济表现，而我们认为英国经济将放缓并让他们按兵不动，尽管通胀率超出目标“。

受访分析师预估中值为，货币政策委员会(MPC)一直到2019年都将维持指标利率在纪录低点0.25%不变。他们平均预估今年年底前加息的机率接近三分之一。

金融市场完全消化了对2018年5月前加息25个基点的预期，但调查称，要到2019年才会加息，到2019年年底时利率将达到0.75%。

过去几天访问的80位分析师中只有两位预期MPC在8月3日的会议上会收紧政策，但有六位预期12月末前加息。据调查，8月加息的机率仅为20%。

“GDP和薪资增长乏力将抑制加息，”Pantheon Macroeconomics的Samuel Tombs说，“家庭实质收入今年料持平。”

消费者支出去年对英国经济增长发挥了较大作用，但在截至5月的三个月，雇员薪资增长进一步落后于通胀，虽然失业率触及近42年低点。

MPC正密切关注薪资增长，因该指标衡量了英镑贬值造成的通胀上升是否带来更持久的压力。英国央行预计今年薪资将增长2%，2018年和2019年增幅还将提高。

但这赶不上物价涨幅，路透调查显示今年平均通胀率将为2.7%，明年和2019年分别为2.6%和2.2%。MPC的通胀目标为2%。

英国5月通胀率触及近四年高位2.9%，高于分析师预期。周二稍晚出炉的数据可能显示，6月通胀年率与5月相同。

尽管预期中英国公投退欧后将出现的经济衰退从未成真，但2017年伊始英国经济增长大幅放缓，因消费者感受到通胀上涨的冲击。(完)