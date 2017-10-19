京东方投资60亿元在成都建数字医学中心 扩大医疗服务网络

路透上海10月19日 - 中国最大液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司(000725.SZ)(200725.SZ)周三晚公告称，为扩大公司医疗服务体系网络，拟向下属全资子公司京东方健康投资管理公司增资36亿元人民币，在成都投资建设数字医学中心项目，项目总投资60亿元。

公告称，成都数字医学中心项目建筑面积约33万平米，以打造国内领先的数字医学中心为目标建设一家以心血管、骨科、肿瘤、康复及妇女儿童为重点科室的三级营利性综合医院，项目规划总设置总床位2,000张。项目计划2020年底开业运营。

京东方指出，在新一轮产业革命大背景下，医学与半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技术的跨界融合趋势日益显现。公司以信息医学和大数据为基本特点，形成以数字医院为核心，支撑移动健康、再生医学、健康园区、生命保险同步发展的业务模式，为客户提供覆盖预防-诊疗-康复-安养全生命周期的健康医疗服务。

2015年底，京东方宣布在安徽合肥建设第一家数字医学中心，项目总投资32亿元，分两期建设，一期项目预计明年底开诊。

京东方A周三收报5.29元，过去一个月累计上涨32%。（完）