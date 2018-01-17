京东方获合作方豁免债务63亿元 料今年产生收益约9亿元

路透上海1月17日 - 中国面板大厂--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周二晚刊登公告称，公司的合作方福州城投京东方投资公司和福州城市建设投资集团，近日决定豁免京东方63亿元人民币的债务。这项豁免将被确认为递延收益并分期计入当期损益，预计今年可产生约9亿元收益。

公告显示，这两家企业为福州市政府指定的投资平台，与京东方合作建设福州8.5代新型半导体显示器件生产线项目，这两家企业以无息银行委托贷款方式提供资金用于项目建设，目前提供资金额已累计超过63亿元。

目前福州项目已量产，且良率达到较高水平。近日这两家企业与京东方签定债务豁免协议，协议生效后，京东方将无需承担上述债务。

福州项目玻璃基板尺寸为2.2*2.5米，设计产能为12万张/月，主要适用于55寸及以下的大尺寸显示面板。按2015年签署的投资协议，该项目投资总额300亿元，其中京东方设立的项目公司注册资本为180亿元，福州政府指定平台向京东方提供150亿元无息贷款，用于注入项目公司作为资本金。

京东方称，本次债务豁免符合政府补助特征，属于与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。该事项将对公司经营业绩产生积极影响。

京东方A股周二收报6.39元，过去一个月累计涨15.76%。（完）