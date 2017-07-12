英国央行副总裁布罗德班特称尚未准备好升息--报纸

路透伦敦7月12日 - 英国央行副总裁布罗德班特在周三发表的一份报纸采访中表示，他尚未准备好加息。这大幅降低了借款成本将很快上升的可能性。

布罗德班特表示，企业信心对于他的分析很重要，而对于英国央行的货币政策委员会来说，要判断企业信心是否已明显改善“非常困难”。

“在我看来，此刻做出(升息)决定有点棘手。我尚未准备这样做。”布罗德班特在苏格兰城市亚伯丁对报纸Press and Journal表示。

投资者渴望听到布罗德班特对利率的想法，因为货币政策委员会上月意外接近做出十年来的首次加息决定以来，他还没有公开发表评论。

一些分析师认为，布罗德班特身为英国央行副总裁，在评估英国央行进行十年来首次升息的可能性方面，他的观点至关重要。

布罗德班特称，经济成长在过去6-12个月期间一直表现“良好”，并指出了就业和通胀的上升。

“货币政策委员会有理由朝着(升息)的方向行动，但也仍然存在很多无法估量的因素。”他说道。

报导引述布罗德班特的言论称，许多公司对于未来前景仍感到不安，他们要等事态发展一年或两年后，才能知晓英国退欧到底会带来怎样的后果。

布罗德班特周二发表讲话称，英国与欧盟间贸易的削弱，将损害双方经济并造成物价上涨。

在本月接替福布斯担任央行货币政策委员会委员的邓雷罗(Silvana Tenreyro)尚未发表有关政策的看法。卸任的福布斯是主张升息的人士。(完)