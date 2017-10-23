英国央行11月升息仍是“开放性问题”--副总裁康利夫

路透伦敦10月23日 - 英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸周一刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。

路透调查中多数分析师预测，英国央行在11月2日会议上将作出逾10年来的首次升息决定。此前央行上月表示，多数决策者预期未来几个月利率将会上调。

但康利夫以及另一位央行副总裁拉姆斯登在过去一周明确表示，他们认为下周升息的时机还不成熟。

“我不想试着对这次会议做预测，但在我看来，今年的经济显然已经放缓，”康利夫在接受威尔士西部邮报采访时说。

他还呼应了自己上周接受英国广播公司(BBC)威尔士电台采访时所说的话，称如果国内通胀压力一如央行预期加速上升，那么利率将会上调，但并未断定这一过程应该开始。

“有必要在三年的预估期间升息。至于确切的升息时间点呢？这个嘛，对我而言，那是一个比较开放的问题，”康利夫表示。

他也说，利率没有必要如金融危机前的收紧周期一样升得那么高或那么快。

今年上半年英国经济季度增长为0.3%，为2012年来最弱，且仅为长期平均值的一半。通胀触及3%的五年高点，但英国央行表示，这主要是反映出去年退欧公投后英镑贬值的效应。

不过央行担心，1975年以来最低的失业率以及退欧过程中可能出现的变动，将限制英国经济在没有产生过度通胀情况下实现增长的能力。

“2008-09金融危机遗留的影响仍令经济承压，”康利夫表示。

“金融危机后的这些年，投资确实出现枯竭，这已使得现在的生产力开始受到影响，”他表示。(完)