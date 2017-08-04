英国央行副总裁布罗德班特称英国升息条件更充分了一点

路透伦敦8月4日 - 英国央行副总裁布罗德班特周五称，英国进行升息的条件更充分了“一点”。昨日该央行称，升息幅度或许得大于市场预期。

“我认为，将利率上调一点点的可能性是有的，”布罗德班特对BBC电台说。

“不应过度解读。如果真升息了，届时就会有很多人说这是自从某某时候以来的首次升息。但仅仅就是一次升息而已，过去我们是非常习惯这种幅度升息的。”

英国央行已经逾十年来未曾加息，但暗示可能会在2018年开始加息，目前通胀率处于2%的目标上方，且失业率处于40年的低点。

不过英国央行周四还表示担心英国退欧对经济的影响，这令人质疑何时真正升息。

布罗德班特告诉BBC，围绕英退的不确定性似乎导致企业不愿进行新投资，尽管在去年6月退欧公投之后英镑贬值的影响下，出口商获利大增。

他还表示，英国央行的货币政策制定者并不是非常担心英国家庭债务问题，因为相对于收入来说，消费者信贷仍大大低于金融危机之前的水平。

“央行出于审慎...应关注部分债务增长非常非常快的情况，这绝对没错，”他表示，不过“英国央行货币政策委员会(MPC)并不认为，这是经济面临最紧迫的问题。”(完)