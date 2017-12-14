焦点：英国央行周四料按兵不动 对英国退欧的看法成焦点

路透伦敦12月14日 - 英国央行周四将公布上月升息以来的首个政策决定，届时投资者将仔细审视央行对该国脱离欧盟的看法。英国央行上月决定逾10年来首度升息。

2017年11月28日，英国伦敦，英国央行总裁卡尼出席新闻发布会。REUTERS/Victoria Jones

金融市场和经济分析师均预计，英国央行将会等到近一年后才会再次升息，这样的收紧步伐远慢于美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

英国央行上月暗示收紧步伐“极其缓慢”，这是因为英国退欧谈判对经济的影响、以及疲弱的基础通胀压力均存在不确定性。基础通胀压力疲弱与整体通胀处在近六年高位的情况不符。

欧盟执委会上周表示，英国和欧盟已在英国退欧条件的谈判中取得足够的进展，将转至有关过渡阶段和未来贸易关系的下一阶段谈判。

“我们预期英国央行将按兵不动...对退欧进展持中性语调，”美银美林英国经济分析师Robert Wood称。

与接受路透调查的大多数分析师一样，Wood预测英国央行货币政策委员会将以9-0的投票结果，决定维持利率在0.5%不变。上月，该央行以7-2的投票结果，决定升息25个基点。

英国央行总裁卡尼此前表示，该央行将关注消费者和企业对退欧谈判的反应，而不是就经济影响作出自己的判断。

Wood称，他认为上周的退欧谈判进展不会让英国央行在2018年提早升息。外界对上周的退欧谈判进展有些质疑。

今年消费者需求表现低迷，这主要是由于通胀率上升而非退欧担忧。因此，上周的协议消除了一个下行风险，但并非暗示经济成长加强。隔夜出炉的数据显示，楼市创下2013年以来的最弱表现。

上个月英国央行维持对明年经济将增长1.6%的预期，增幅略高于政府和路透调查的多数分析师的预期。

之后，通胀率升至2012年3月以来最高水平3.1%。英国央行称通胀率超出目标几乎完全是因为2016年6月英国脱欧公投后英镑下跌，预计明年通胀率将缓慢下降。

薪资增长依然缓慢，截至10月份的三个月基本薪资同比仅增加2.3%。英国央行部分决策者将薪资增长视为衡量中期通胀压力的良好指标。

M&G Investments固定收益基金经理Wolfgang Bauer称，脱欧使英国央行成为明年单凭经济状况最难预测货币政策的大型央行。

“如果谈判过程中有任何波折--我觉得这很有可能--那么英镑就将承压，”他说。

“这...可能使英国央行希望继续收紧货币政策。另一方面，如果英国脱欧进程不够理想，也可能削弱经济增长。”(完)