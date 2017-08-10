京东方拟在武汉合建高世代液晶项目 投资总额460亿元

路透上海8月10日 - 中国最大液晶面板公司--京东方(000725.SZ)(200725.SZ)周四盘后公告称，其拟与武汉市政府、湖北长江经济带产业基金公司签署投资框架协议，共同在武汉建设高世代液晶面板项目，项目总投资额为460亿元人民币。

公告还指出，京东方还计划在武汉临空港经济开发区打造健康产业园项目，包括数字医学中心、健康示范社区、医学转化与智能中心等，总投资约100亿元，项目总占地面积约为1,000亩。

三方将合资成立项目公司，项目公司注册资本260亿元，其中武汉市政府的投资平台负责筹集200亿元投入项目公司，长江产业基金亦将参与此次筹资；京东方以自有资金60亿元投入。注册资本与投资总额间的差额，由三方共同负责外部融资。

在取得相关政府部门批准及资本金和融资及时到位的前提条件下，京东方将力争该液晶面板项目于今年第四季开工（最晚不迟于明年3月底），并在开工后两年内正式投产。

该液晶面板项目主要生产65寸等液晶显示模组产品，玻璃基板尺寸为2,940mm×3370mm，设计产能为12万张/月。该基板尺寸与京东方正在合肥投资建设的10.5代线一致，合肥生产线总投资400亿元，设计产能为9万张/月，计划于2018年一季度投产。

京东方A股周四收报3.69元，跌0.10元或2.64%。（完）