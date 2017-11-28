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2017年11月28日 / 早上7点31分 / 1 天前

英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧

1 分钟阅读

路透伦敦11月28日 - 英国央行完成年度银行业压力测试后在周二表示，英国银行业能够应对“无序”退欧，而无需减少放贷或是仰赖公共资金救助。

英国央行称，自从2014年开始进行银行压力测试以来，这是第一次没有任何一家英国大型银行需要筹措额外资本。

压力测试主要是在2017年初银行所持资本金额的基础上进行评分。

从这个角度评分，巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)未能通过测试，但目前也不需要筹集额外资本，因为他们在今年期间增过资。

这个消息将稍微让财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)松口气，他正希望在下一财年出售政府持有的30亿英镑苏皇银行股份，以降低公共债务。

汇丰控股(HSBA.L)、莱斯银行集团 (LLOY.L)、西班牙桑坦德银行英国分行、渣打银行和全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)在无保留的情况下均通过了测试。

即便英国无序退欧，但最近的压力测试表明银行业足以应对。

“英国金融政策委员会认为英国银行业系统能继续支撑实体经济，安然渡过无序退欧。”英国央行在半年度金融稳定报告中称。

英央行表示，如果无序退欧赶上严重的全球衰退和不当行为罚款，尚不清楚银行系统能否轻松应对。

央行称将会着重关注明年上半年，以研判是否要进一步筹措额外资本。(完)

编译 蔡美珍/白云/孙茉莉; 审校 于春红/艾茂林

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