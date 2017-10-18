波音称庞巴迪与空客结盟后 C系列客机仍面临美国进口税

路透蒙特利尔/法国图卢兹10月17日 - 波音(BA.N)周二称，庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO) C系列客机仍可能受美国征收高额进口税的影响，尽管庞巴迪与空中客车(AIR.PA)就C系列客机业务结盟后，该系列客机将在美国阿拉巴马组装。

空客周一宣布收购庞巴迪C系列客机业务的多数股权，确保了C系列客机的未来前途，并给庞巴迪提供了解决与波音贸易纠纷的可能途径；庞巴迪与波音的纠纷影响很大，美国商务部曾威胁对庞巴迪征收300%的进口税。

波音称，空客与庞巴迪的交易对美国商务部即将采取的行动并无影响。“最终针对C系列客机的进口税...任何进口C系列客机或部件都要缴纳，否则就不得进口到美国，”波音总法律顾问Michael Luttig在声明中称。

投资者对庞巴迪与空客的协议表示欢迎，该协议料将震动年度规模1,250亿美元的大型喷气式飞机市场。周二庞巴迪股价跳涨15.7%，空客股价上扬4.8%。

该交易将让空客取得庞巴迪旗下CSeries Aircraft Limited Partnership(CSALP)50.01%的股权。CSALP的业务包括C系列飞机的制造和销售。

庞巴迪在该交易中将仅象征性地收取1美元，以过半数股权来换取空客的采购和行销力量来支持C系列飞机。C系列飞机有110至130个座位，因低耗油而深获好评，但由于前途堪忧，18个月来未接获新订单。

美国国际贸易律师William Perry表示，庞巴迪在阿拉巴马州进行飞机最后组装的策略，或许能让C系列飞机避掉关税，因为该贸易案例的目标锁定部分及全部组装的飞机。

庞巴迪和空客可能辩称，他们进口零件，比如从北爱尔兰进口机翼，到美国进行组装。

“这可能是庞巴迪希望利用的漏洞，”他在电话中表示。(完)