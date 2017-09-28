综述：庞巴迪争端盖过NAFTA谈判风头 魁北克及英国扬言报复

资料图片：2016年2月，新加坡航展上的一架庞巴迪C系列飞机。REUTERS/Edgar Su

路透蒙特利尔/贝尔法斯特9月27日 - 美国对庞巴迪C系列(C Series)飞机征收高额反补贴税，引发英国和加拿大魁北克省周三扬言要报复；这起可能影响数以千计工作岗位的争端，遮蔽了北美贸易谈判的风头。

美国商务部周二初步裁定，对C系列飞机征收220%的反补贴税，若裁决成立，实际上等于阻止庞巴迪进入美国市场。之前美国同业波音(BA.N)投诉加拿大对该型号飞机提供不公平补贴。

此话题在渥太华举行的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中显得相当严重，各国均承认美国的行动已使美加关系陷入紧绷。

加拿大外长弗理兰表示，她向美国贸易代表莱特希泽提出了这个问题。莱特希泽告诉记者：“我不是说那对两国关系没有影响，确实有影响，但不影响这次谈判。”

将被课以重税，使庞巴迪股价和债券价格下跌。得知关税消息的同天，庞巴迪也失去了参与一项铁路业务结盟的机会。庞巴迪股价一开始下挫14%，之后扳回部分跌幅，终场仍重挫7.5%，收报2.10加元。根据MarketAxess数据，庞巴迪的许多非投资级债券也下跌。

“这在C系列飞机的问题上，给庞巴迪带来了不确定性，”AvenueInvestment Management投资组合经理人Bryden Teic说。“只要存在不确定性，就会影响股价。”

这项关税“为飞机市场创造了一个公平的竞争环境，”另一家竞争对手--巴西的Embraer(EMBR3.SA)则对此举表示欢迎。

庞巴迪是魁北克省雇佣员工较多的企业之一。加拿大总理特鲁多所在的自由党表示，2019年10月选举时需要在这里赢得额外的席位。

魁北克省长Philippe Couillard呼吁政府，在本次争端获得解决之前，不允许加拿大“从波音公司进口一颗螺钉、一个零部件、一架飞机”。

“波音也许打赢了这一仗，但我们要告诉你们，这场战争远未结束，而且我们会赢，”Couillard对记者表示，将这次关税问题形容为一次攻击。

波音公司在声明中重申，这并不是要打击加拿大，这是与庞巴迪的商业纠纷问题。

渥太华方面，总理特鲁多称政府“感到失望...将继续为加拿大高品质的工作岗位奋战。”此前他表示将暂停购买18架波音F-18超级大黄蜂战斗机的计划，直到波音放弃该诉求。

加拿大贸易部长Francois-Philippe Champagne将此事称为“不幸的决定”，显示出波音并非可以信赖的伙伴。

他并称，“我们要告诉美方，该决定对在美国的供应商和工作岗位有影响。”

波音和庞巴迪的争端已演变为一场更大范围的贸易战。庞巴迪在北爱尔兰是一个重要雇主，首相特雷莎梅的保守党少数政府要仰仗当地一些议员的支持才能执政。

英国周三告知波音，公司可能因这场争端而丧失英国的防务合同。特雷莎梅发推文称，她对美国方面的裁定“非常失望”。

波音称仍致力于与英国的合作。(完)