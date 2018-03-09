独家：波音具备进行收购、投资和向股东返现的“现金实力”--CEO

路透芝加哥3月8日 - 美国波音公司(BA.N)董事长兼首席执行官(CEO)Dennis Muilenburg周四表示，公司可以消化对巴西航空工业公司(Embraer)的收购，而不会影响到投资或向股东返现。

Muilenburg在专访中告诉路透，波音和Embraer的谈判正在取得进展。波音仍在研究若干可能的选项，部分外部分析师称对Embraer的估值可能在50-60亿美元。

“收购像Embraer这样规模的公司，对我们来说不仅做得到，而且也是我们有意选择要做的，这符合我们的(现金布局)策略，”Muilenburg表示。

“我们有足够现金可以做全部三件事情：对自身业务进行投资、向股东返现以及收购目标企业，”他并称。

波音计划今年的营业现金流为150亿美元，研发和资本支出总计为59亿美元。波音承诺将全部自由现金流返还给股东。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)办公室上周表示，特梅尔正在考虑两家公司打造一个商用飞机合资企业的提案，此前政府反对波音全数收购同时生产军用飞机的Embraer。

“我们还没处理完成，还有好多事要做。不过我们有了进展，我希望我们能够完成这件事，”Muilenburg表示，他重申这起交易对于波音而言并不是“非做不可”。

他称，”我们持续评估整个企业的各个部份，以及各种可能的股权架构，”从给予支持到完整拥有不等。

波音周四股价收高0.5%至348.73美元。

在被问及保护主义气氛升高、这类海外结盟的难度是否会变高的问题时，Muilenburg表示波音不会放弃全球性的扩张，若能够按照策略完成，将可增加美国境内及海外就业。

Muilenburg是在特朗普正式公布铁铝关税计划前接受访问，他不愿对此议题发表看法。

他重申他长期以来一贯支持开放贸易的态度。他称，”我们的立场是希望自由开放的贸易，良好的全球贸易有利于我们的业务，而我们也将强力支持这点。”

Muilenburg淡化中国强烈反弹的疑虑。中国已经在波音下了数以千架计的飞机订单，而波音也计划在中国新设立一座后段组装工厂。

他表示：”人们见到了一些强硬的说法，但当我看到表面下的问题、且与总统特朗普和中国国家主席习近平交谈过后，我认为两国真心愿意拥有一个丰富的贸易关系。”(完)