波音2018年财测远超华尔街预期 或将结束裁员

路透纽约1月31日 - 波音(BA.N)周三预测全年获利将远超过华尔街的预测，因该公司料将迎来史上最繁忙的飞机交付年。受此提振，该公司股价上涨近5%。

这家全球最大的飞机制造商还称，将在2018年结束数年的裁员，但现在还不会因美国近期调降企业税而开始增聘人手。

波音自2012年员工人数达到峰值以来，已经裁减了20%员工或大约3.4万个岗位。

虽然波音去年向客户交付的飞机超过空中客车(Airbus,空中巴士) (AIR.PA)，且利润更高，但后者去年飞机销量增长了约22%，两家公司仍要为争夺订单进行缠斗。

波音表示，计划在2018年交付810-815架商用飞机，较该公司2017年创下的行业纪录763架最多高出7%；2017年为波音连续第六年在飞机交付量上领先空中客车，后者在当年交付718架喷气式客机。

两家公司都在加紧生产，以减少新喷气客机的未交货订单。在过去几年中，各家航空公司都希望买到节约燃料的新机型，以应对航空出行需求的激增，从而导致波音与空客积累了大量未交货订单。

得益于对新喷气式飞机的旺盛需求，波音预估2018年核心业务获利将增至每股13.8-14.0美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为11.96美元。

波音在12月31日截止的第四季核心获利较上年同期的每股2.47美元接近增加一倍，至4.80美元，因受到飞机产量增长和美国税改为该公司带来每股1.74美元收益的提振。

波音股价周三在纽约证交所收高4.9%至354.37美元。该股在过去12个月已上涨逾一倍。(完)