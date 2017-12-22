波音与巴西航空工业展开合作磋商 巴西政府支持双方结盟

路透圣保罗/里约热内卢12月21日 - 飞机制造商波音(BA.N)和巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)周四称，双方正讨论“潜在合作”。如果获得巴西政府放行，该交易将强化全球客机双寡头垄断局面。

声明发布后，巴西航空工业公司股价在纽约和圣保罗股市均上涨20%以上，收盘时市值达到45亿美元。声明没有透露合作交易结构详情。波音股价下跌近1%。

巴西一位高级政府官员对路透表示，巴西政府拥有对巴西航空工业公司战略举措的否决权，将支持该公司在商业航空领域与波音展开合作，但将反对任何收购尝试。

两个月前，波音的竞争对手空中客车(AIR.PA)同意收购庞巴迪(Bombardier) (BBDb.TO) C系列飞机业务的多数股权。C系列是巴西航空工业公司E-Jets业务的直接竞争对手。当时路透报导称，该交易可能促使波音和巴西航空工业公司相互靠近。

几十年来，加拿大的庞巴迪和巴西航空工业公司在70至100座支线飞机业务上展开竞争，这是空中客车和波音的大型商用飞机业务尚未涵盖的领域。但C系列业务出售给空中客车可能打破了这种微妙的平衡。

据一位知情人士称，十几年前，波音曾两次就交易意向接触巴西航空工业公司，但因政府反对而遭到拒绝。(完)